På måndagen har polisen fått in en anmälan från Circle K i Kållekärr som blivit av med ett släp av märket Brenderup.

Stölden ska ha skett vid klockan 03 natten till måndag.

-Släpet är av märket Brenderup och om någon var vaken och ute vid den tiden och kanske såg något misstänkt, eller vet var släpet finns nu tar vi tacksamt emot tips på 114 14 eller via polisens hemsida, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid polisen Södra Fyrbodal.

Bensinmacken har övervakningskameror, något som kan hjälpa polisen i utredningen.