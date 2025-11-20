I början av september stannade och kontrollerade polisen en bil och dess förare på Tjörn. Provsvar visade att mannen brukat narkotika och i samband med kontrollen hade mannen en kniv på sig. Mannen döms nu vid Uddevalla tingsrätt.

Mannen, som är 50-årsåldern visade ryckningar ögat under ögonundersökningen och polisen misstänkte att brukat narkotika. I förhör uppgav mannen att han hade pollenallergi och inte kan kolla i starkt ljus. Att han hade flera recept och gav polisen tillåtelse att begära ut dessa.

Provsvar visade dock att mannen brukat amfetamin och spår av detta fanns kvar i blodet under körning.

I samband med kontrollen anträffades även en kniv. I förhör berättade mannen att han i arbetet använder kniv, och därför hade den på sig. Han arbetade dock inte den dagen som han blev stoppad.

Mannen döms vid Uddevalla tingsrätt för brott mot lagen beträffande knivar och andra farliga föremål, rattfylleri samt ringa narkotikabrott till 70 dagsböter á 210 kronor. Summa 14 700 kronor.