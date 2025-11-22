Orust kommun erbjuder i år sina gymnasieungdomar ett så kallat feriekort under jul- och sommarlovet 2025-26. Omkring 400 är berättigade kortet men hittills har intresset varit svalt. På onsdag är sista dagen att beställa.

Busskortet gäller i hela Västtrafiks trafikområde, det vill säga i hela Västra Götaland och med det reser man man utan kostnad till te x Göteborg, Strömstad, Stenungsund eller Skövde.

Eleven själv betalar 300 kronor för kortet, resterande subventionerar kommunen.

Det enda kravet är att den sökande går på gymnasiet under pågående läsår, är skriven i Orust kommun och är under 20 år.

För personer med anpassat gymnasium är åldersgränsen 21 år.

Kortet beställs senast den 26 november via en e-tjänst på Orust kommuns hemsida.

Trots att omkring 400 gymnasieelever är berättigade kortet var det i veckan, några dagar innan sista anmälning bara omkring 100 ansökt.