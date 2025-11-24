På Tjörns kommunfullmäktige förra veckan avslöjades vilka som tog hem utmärkelsen Årets Tjörnbo och Tjörns kommuns hållbarhetspris.

Utmärkelsen Årets Tjörnbo gick i år inte bara till en person utan till de sju syskonen Johannisson som varje år engagerar sig genom att baka bröd och skänka intäkterna till insamlingen för Världens barn.

Nominering:

”Syskonen Johannisson har med stort engagemang, värme och drivkraft samlat pengar till Världens barn. Ni har visat att alla kan hjälpa till för en bättre värld för barn som lever i utsatthet. Ni har spridit hopp och medmänsklighet.”

Allt började 2016. Irén och hennes syster Erika har alltid älskat att baka, men de fick insåg de inte kunde äta upp allt själva. När träbåtsfestivalen närmade sig bestämde de sig därför för att prova sälja sitt bröd – mest på skoj. Men skojet blev snabbt något mer. På mindre än två timmar var allt slutsålt, och hela intäkten gick till Världens Barn.

Sedan dess har det bara rullat på. I dag ringer människor till och med och beställer bröd i förväg. Hela syskonskaran på sju – Britta, Inger, Börje, Irén, Erika, Ulla och Pär – hjälps åt efter bästa förmåga. Någon packar, någon gräddar, någon hämtar ved; alla bidrar med sitt, skriver kommunen på sin hemsida.

Tjörns kommuns hållbarhetspris 2025

Tjörns kommuns hållbarhetspris 2025 går till surdegsbageriet Lottas Bak och Form.

-Med fokus på det ekologiska, närodlade och småskaliga skapar tjejerna på Lottas en mötesplats för både Tjörnbor och lokala producenter, bidrar till biologisk mångfald och främjar ett året runt-levande lokalsamhälle, skriver kommunen på sin hemsida.

Hella Selle och Emma Skoglund driver sedan 2022 surdegsbageriet Lottas Bak och Form i Bleket med utsikt över havet. Hållbarhet är något som finns med i tankarna hela tiden och som integreras i hela verksamheten. Allt från de ekologiska och lokalproducerade råvarorna i säsong, till hur man återvinner värmen från ugnarna för att värma upp lokalen.

Foto: Tjörns kommun