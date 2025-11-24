Räddningstjänsten larmades på måndagseftermiddagen om brand i villa – Soteld (skorstensbrand) i en fastighet på Dösevägen på Tjörn.

Larmet kom klockan 17:09

Räddningstjänst från både Tjörns och Stenungsund var initialt larmade.

i villan var det rökfyllt och räddningstjänst hjälpte till och vädrade ut. Man kontrollerar också att branden inte har spridit sig i konstruktionen.

Fakta – Soteld:

Soteld eller skorstensbrand uppkommer när tjära i en skorsten börjar brinna. Tjäran uppkommer oftast av fuktig ved och/eller dålig tilluft till förbränningen. En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer på 1 000 grader Celsius och högre förekommer.



Soteld kan orsaka försvagningar i skorstenen och även ge upphov till brand utanför skorstenen. Dessutom sväller tjära vid förbränning, vilket kan orsaka stopp i skorstenen med risk för att värmen leds ut genom uppkomna sprickor.