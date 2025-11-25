På tisdagen kom larm om brand på Henås Återvinningscentral på Tjörn.
Larmet kom strax före klockan 13 och enligt initiala uppgifter ska det brinna i en container. Oklar omfattning.
Räddningstjänst är på plats.
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
