En man i 45-årsåldern på Orust har vid Uddevalla tingsrätt dömts till fängelse för grov olovlig körning.

Det var i juni 2025 som mannen stoppades när han körde motorcykel i Uddevalla kommun. Mannen saknar körkort för motorcykel och döms nu för grov olovlig körning.

Mannen förekommer sedan tidigare under 13 avsnitt i belastningsregistret och har vid tio tillfällen sedan 2019 dömts för olovlig körning alternativt grov olovlig körning och tingsrätten anser att det återkommande återfall av att köra utan behörighet (körkort) dömer tingsrätten mannen till 14 dagars fängelse.

Mannen avtjänar redan ett fängelsestraff på ett år och två månader för andra brott. Straffet förlängs nu med två veckor.