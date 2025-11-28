Polisen larmas på eftermiddagen om ett pågående inbrott i en lägenhet i centrala Stenungsund.

Larmet kom klockan 16:54 från en lägenhetsinnehavare på Stenungestrand i centrala Stenungsund.

Lägenhetsinnehavaren har kommit hem, sett ett ljussken från ett av rummen och då backat ut.

Polisstationen ligger ett stenkast från den aktuella adressen och polis var snabbt på plats. På plats sökte man igenom bostaden. Ingen gärningsperson påträffad. Tjuven har tagit sig in genom att bryta upp ett fönster.

I nuläget oklart vad som har tillgripits. Polis har under kvällen varit på plats för att säkra eventuella spår och eventuellt kommer också dörrknackning ske i området.

En anmälan gällande inbrott kommer skrivas.

Inbrottsvåg – Flera inbrott under veckan

Under tisdagskvällen upptäcktes tre inbrott och inbrottsförsök i centrala Stenungsund och polisen eftersöker tips och iakttagelser.

Tips kan lämnas via 114 14 eller via Polisens hemsida