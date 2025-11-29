En man i 75-årsåldern på Tjörn har vid Uddevalla tingsrätt dömts för brott mot trafikförordningen efter en trafikolycka.
Olyckan inträffade i Skärhamn i februari 2025. Enligt åklagaren har mannen inte underrättat den som lidit skada eller polis trots att egendomsskada uppkommit.
Under tingsrättens förhandling erkände mannen brott.
Mannen döms för brott mot trafikförordningen till böter på 1 200 kronor. Han ska även betala ett skadestånd till den drabbade på 770 kronor som avser resor, självriskreducering och hyrbilskostnad.