Ett nattlig förföljande av en bilist i motsatt körriktning, stundtals upp till 140 km/h inleddes på E6 i norra Bohuslän natten till måndag och som slutade i Stenungsund.

Det var vid klockan 00:15 natten till måndag som polisen fick första samtalen om vinglig färd på E6 i Skee, då var bilen på väg söderut. När bilen passerade E6 Uddevalla försökte polisen få stopp på bil och förare men utan att lyckas. Färden fortsatt söderut i mellan 130-140 km/h.

Förföljandet pågick i omkring en timma och E6 fick delvis stängas av under tiden.

Färden slutade norr om Stenungsund där två personer kunde gripas misstänkta för grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, narkotikabrott samt framkallande för fara av annan.

Bilen har tagits i beslag.