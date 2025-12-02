Tjörns kommun placerar sig på en andraplats i Hemtjänstindex 2025. Det är SPF Seniorerna, som varje år presenterar indexet som jämför kvaliteten i hemtjänsten i Sveriges kommuner. I år är det fjärde gången resultatet tas fram – och Tjörn har klättrat stadigt uppåt för varje år.

– En topplacering visar att kommunen tar kvalitetsutvecklingen i hemtjänsten på stort allvar. Tjörn är en inspiration för andra kommuner, skriver SPF Seniorerna.

Hemtjänstindex

Hemtjänstindex är en nationell jämförelse som tas fram av SPF Seniorerna. Indexet bygger på flera olika mått som visar kvaliteten i hemtjänsten, bland annat bemanning, kontinuitet, självbestämmande och trygghet. Alla Sveriges kommuner jämförs utifrån samma kriterier, vilket ger en samlad bild av hur hemtjänsten fungerar i landet och var utvecklingen går framåt.

Diplom och uppmärksamhet under veckan

Under veckan kommer en lokal representant från SPF Seniorerna att besöka Tjörns kommun för att överlämna ett diplom och en blomsterbukett. Kommunen kommer också att bli inbjuden att spela in ett samtal om hur arbetet bedrivs för att stärka kvaliteten i hemtjänsten.



– Vi är väldigt glada över placeringen och ser detta som ett kvitto på ett långsiktigt och viktigt arbete för våra brukare, säger Säger Lilian Hansson Vård och omsorgschef och Emelie Hildingsson chef för utvecklingsenheten till kommunens hemsida.