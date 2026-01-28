En man i 50-årsåldern döms för rattfylleri efter att ha kört personbil alkoholpåverkad i Stenungsund.
Händelsen inträffade i december 2025 vid Spekeröd. Mannen stoppades för kontroll och blåste positivt i polisens sållningsinstrument. Han fick sedan följa med för bevisprovtagning.
Enligt domen uppmättes alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft till 0,13 milligram per liter, vilket ligger över gränsen för rattfylleri och motsvarar ungefär 0,26 promille i blodet. Mannen erkände gärningen i polisförhör.
Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 660 kronor, totalt 26 400 kronor.