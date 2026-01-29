En man åtalas vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för misshandel och olaga tvång efter en händelse på Tjörn.

Mannen, som är i 40-årsåldern ska enligt åtalet i augusti 2025 ha angripit en annan man i samband med ett bråk vid en A-traktor.

Av stämningsansökan framgår att mannen ska ha tagit tag i den andre mannens krage, tryckt sina händer mot hans hals och pressat honom mot fordonet. De ska därefter ha fallit till marken, varpå mannen enligt åtalet ska ha tagit ett struptag och slagit den andre mannen i ansiktet. Målsäganden ska ha fått andnöd samt flera skador på hals och överkropp.

Efter misshandeln ska mannen även ha gjort sig skyldig till olaga tvång genom att slå på rutan till A-traktorn och hota en annan person som satt i fordonet, för att få nycklarna utlämnade.

Åklagaren menar att gärningarna begåtts med uppsåt och har väckt åtal för misshandel och olaga tvång.

Mannen förnekar brott.