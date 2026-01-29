En man i 20-årsåldern åtalas vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för smitning från trafikolycksplats efter en olycka i ett vägarbetsområde på länsväg 169 vid Myggenäs. Mannen ska enligt åtalet ha kört lastbil in i framförvarande bil och sedan lämnat platsen utan att göra rätt för sig.

Enligt åtalet inträffade olyckan i mars 2025 när mannen körde lastbil och kolliderade med en personbil som färdades framför honom. Kollisionen skedde bakifrån, och efter sammanstötningen ska lastbilsföraren ha lämnat platsen utan att uppge namn eller adress, trots att han var skyldig att stanna kvar.

Olyckan inträffade på Länsväg 169 i samband med bygge av trafiksäkrare väg. Fordon på bilden har inget med olyckan att göra.

Olyckan inträffade i samband med vägarbete, vilket enligt åklagaren innebar särskilda risker för trafiksäkerheten.

Åklagaren menar att mannen agerat med uppsåt när han lämnade olycksplatsen.

Den påkörda bilen framfördes av en kvinna som senare uppsökte vård. Enligt förundersökningen finns både vittnesuppgifter och teknisk bevisning som knyter lastbilen till olyckan.

Mannen förnekar brott.

