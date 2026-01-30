En man döms för brott mot knivlagen efter att ha haft en kniv på allmän plats i Stenungsund.

Mannen är i 20-årsåldern och händelsen inträffade i september 2024 vid Stenungstorg, där mannen bar kniven i sina arbetsbyxor på allmän plats.

Åklagaren hade yrkat på att brottet skulle bedömas som grovt, bland annat eftersom kniven bars lättillgängligt i anslutning till krogmiljö där många människor befann sig. Tingsrätten gör dock bedömningen att risken för att kniven skulle komma till brottslig användning i det enskilda fallet varit mycket liten.

Domstolen anser därför att gärningen ska bedömas som brott mot knivlagen av normalgraden, och inte som grovt brott. Mannen döms därmed till 60 dagsböter om 50 kronor, totalt 3 000 kronor.

Kniven som togs i beslag förverkas och mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.