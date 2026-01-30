På torsdagskvällen larmades polisen om en misstänkt rattfyllerist på Tjörn efter uppgifter om en vinglig färd som bland annat ska går rakt genom en rondell.

Händelsen inträffade vid 22.40-tiden.

Under färden ska bilen ha vinglat kraftigt och bland annat körts rakt igenom en rondell. Körningen skedde på länsväg 169 i riktning mot Rönnäng.

Föraren, en man i 55-60 årsåldern visade tydliga tecken på alkoholpåverkan. Mannen fick följa med för vidare provtagning och en anmälan om grovt rattfylleri har upprättats.

I samband med kontrollen konstaterades även att fordonet var belagt med körförbud.