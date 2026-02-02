Efter snart sex decennier inom räddningstjänsten lämnar Göte Björkdahl, 85 nu sitt uppdrag och kliver åt sidan som räddningsvärnschef på Klädesholmen. Ny räddningsvärnschef på Klädesholmen är Gert Karlsson som även får hjälp i sin roll av Fredrik Dahlberg.

Göte Björkdahl började inom brandkåren redan 1961. Med undantag för fem år har han haft olika roller inom räddningstjänsten, och under många år har han varit räddningsvärnschef på Klädesholmen.

Egentligen skulle han ha lämnat uppdraget för flera år sedan, men i avsaknad av en ersättare har han fortsatt. Med godkännande från Räddningstjänsten Storgöteborg och ansvarig enhetschef på Tjörn har Göte Björkdahl haft fortsatt ansvar för verksamheten på ön.

På måndagen var det dags för överlämning.

Fredrik Dahlberg och Gert Karlsson tar över nycklarna till brandstationen.

Ny räddningsvärnschef på Klädesholmen är Gert Karlsson. När han inte har möjlighet att tjänstgöra kommer Fredrik Dahlberg att hoppa in som ersättare.

Men kommer Göte kunna slita sig från brandboden nere i hamnen?

-För att överlämnandet skall ske så smidigt som möjligt har jag lovat att bistå med min kunskap och erfarenhet ett tag till, säger Göte Björkdahl.

Ett räddningsvärn som har vuxit

Under det senaste året har räddningsvärnsstyrkan på Klädesholmen vuxit. I dag består den av nio personer, både kvinnor och män, som engagerar sig på frivillig basis.

Räddningsvärnspersonalen bistår brandmän från Kållekärr och Skärhamn vid händelser på Klädesholmen. Det kan handla om bränder, trafikolyckor och vattenlivräddning. Uppdraget omfattar även övningar på upp till 20 timmar per år samt stöd till värnsamordnare med materialvård och utbildning.

Räddningsvärnet har grundläggande utrustning för att hantera bränder och andra nödsituationer, bland annat brandsläckare, vattenpump, slang och viss förstahjälpsutrustning. Innanför dörren till brandstationen finns även samhällsföreningens hjärtstartare.

Flera räddningsvärn på Tjörn

Förutom Klädesholmen finns räddningsvärn även på Dyrön, Åstol och Härön. Räddningsvärnen larmas via personsökare eller tyfon, och de som har möjlighet tar sig snabbt till brandstationen.

Totalt larmas räddningsvärn inom Räddningstjänsten Storgöteborg till omkring 100 händelser per år, och inom organisationen finns cirka 100 värnanslutna personer.

Intresserad av att bli räddningsvärnpersonal?

Den som vill bli räddningsvärn ska vara mellan 18 och 65 år, ha god hälsa och kunna avsätta omkring 30 timmar per år för övningar. Vid utbildning, övning och larm utgår ersättning enligt gällande RiB-avtal. I samband med anslutning erbjuds en två dagar lång introduktionsutbildning.

Något för dig? Kontakta Räddningstjänsten Storgöteborg 031-335 26 00 och be att bli kopplad till RiB-organisationen. Läs mer om räddningsvärn inom Räddningstjänsten Storgöteborg.