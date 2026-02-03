Under tisdagen stängs delar av Storgatan, länsväg 721 i Skärhamn av. Detta på grund av en vattenläcka.

Det är på Storgatan, länsväg 721 vid korsning upp mot Tubberöd som vägen stängs av för att reparera en vattenläcka. Under förmiddagen går det att passera då man bara arbetar i ett körfält. Under eftermiddagen räknar man med att stänga av vägen helt.

Trafiken leds om och skyltning för omledning via alternativa vägar finns på plats. Arbete kommer pågå på plats fram till onsdag klockan 16, men man hoppas bli klara tidigare.

Hur många som berörs av vattenläckan är oklart.

-Det kommer tyvärr att bli störningar liksom avstängt vatten i norra delarna av Skärhamn. SMS kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare, skriver kommunen på sin hemsida.