Beställde över 700 smällare från Polen – Döms till 30 000 kronor i dagsböter

En man i 45-årsåldern döms efter att ha beställt hundratals smällare från utlandet till sin adress i Stenungsund. Påföljden blir 30 000 kronor i dagsböter.

Händelsen inträffade i mars 2025 då en försändelse stoppades innan den nådde mottagaren. Paketet innehöll totalt 732 explosiva varor i form av smällare, knallskott och raketer – beställda från Polen utan nödvändiga tillstånd.

Mannen har uppgett att beställningen gjordes i samband med att hans son skulle fylla år och att tanken var att använda smällarna tillsammans. Han menar att han inte reflekterade över att beställningen kunde vara otillåten eller att den kom från utlandet.

Bedömningen blir dock att mannen varit grovt oaktsam då han inte kontrollerat vad som beställdes eller vilka regler som gäller vid införsel av explosiva varor.

Påföljden blir 60 dagsböter á 500 kronor, totalt 30 000 kronor. Han ska även betala en avgift till brottsofferfonden.

Med smällare avses fyrverkeriprodukter som i huvudsak är avsedda att ge en kraftig knall. Smällare är sedan 2002 förbjudet att köpa och föras in i Sverige utan tillstånd.