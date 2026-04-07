Beställde över 700 smällare från Polen – Döms till 30 000 kronor i dagsböter

En man i 45-årsåldern döms efter att ha beställt hundratals smällare från utlandet till sin adress i Stenungsund. Påföljden blir 30 000 kronor i dagsböter.
Händelsen inträffade i mars 2025 då en försändelse stoppades innan den nådde mottagaren. Paketet innehöll totalt 732 explosiva varor i form av smällare, knallskott och raketer – beställda från Polen utan nödvändiga tillstånd.
Mannen har uppgett att beställningen gjordes i samband med att hans son skulle fylla år och att tanken var att använda smällarna tillsammans. Han menar att han inte reflekterade över att beställningen kunde vara otillåten eller att den kom från utlandet.
Bedömningen blir dock att mannen varit grovt oaktsam då han inte kontrollerat vad som beställdes eller vilka regler som gäller vid införsel av explosiva varor.
Påföljden blir 60 dagsböter á 500 kronor, totalt 30 000 kronor. Han ska även betala en avgift till brottsofferfonden.
Med smällare avses fyrverkeriprodukter som i huvudsak är avsedda att ge en kraftig knall. Smällare är sedan 2002 förbjudet att köpa och föras in i Sverige utan tillstånd.
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
