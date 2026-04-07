Larmades om lägenhetsbrand – Rökutveckling från fristående byggnad

På tisdagsförmiddagen larmades räddningstjänsten om en befarad brand i en lägenhet på Uppegårdsvägen i Stenungsund, men någon brand brand var det inte.

Larmet kom klockan 11:53.

-Det är förbipasserande som ser rök och räddningstjänst åker till adressen för kontroll, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

På plats visade det vara rökutveckling från ett fristående hus på utsidan.

-Någon form av rökutveckling från ett teknikhus eller liknande på utsidan. Man testade någon form av system som orsakade rökutveckling, så ingen brand, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.