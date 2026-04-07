Kommunhuset byggs om – Kontaktcenter och Statens servicecenter flyttar till Fregatten

Stenungsunds kommun flyttar nu delar av sin service till Kulturhuset Fregatten. Bakgrunden är en ombyggnation av kommunhusets publika delar, vilket gör att flera verksamheter tillfälligt behöver byta plats.

Från och med den 4 maj flyttar Kontaktcenter in i Kulturhuset Fregatten. Samtidigt flyttas även bygglovs drop-in dit. Två dagar senare, den 6 maj, följer Statens servicecenter efter och etablerar sig i samma lokaler.

Flytten görs för att säkerställa att invånare, besökare och företagare fortsatt ska kunna få service och stöd under ombyggnationstiden. Kommunhuset byggs om för att skapa mer moderna och tillgängliga ytor för besökare.

Kontaktcenter fungerar som en första väg in till kommunen och hjälper till med en rad olika ärenden. Det kan handla om bygglovsfrågor, avfall och slam, blanketter eller vägledning till rätt handläggare. Här kan man även få hjälp att hitta rätt information på kommunens webbplats.

För den som behöver kommunal service innebär förändringen att besök i stället sker på Kulturhuset Fregatten under ombyggnadsperioden.