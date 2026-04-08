Berusad och bar kniv i matbutik – Döms till samhällstjänst

En man i 25-årsåldern döms efter att i berusat tillstånd burit kniv i en matbutik i centrala Stenungsund.

Händelsen inträffade sommaren 2025 på ICA Kvantum Stenungsund ligger. Mannen hade då en kniv på sig trots att det inte fanns något giltigt skäl.

Vid tillfället var mannen kraftigt berusad och omhändertogs av polis. Han har uppgett att han bar kniven för att kunna försvara sig.

Bedömningen blir att mannen gjort sig skyldig till brott mot knivlagen. Däremot anses omständigheterna inte vara så allvarliga att brottet bedöms som grovt.

Påföljden blir skyddstillsyn i kombination med 80 timmars samhällstjänst. Om fängelse i stället hade valts som påföljd hade straffet motsvarat tre månader.

Den kniv som togs i beslag förverkas. Mannen ska även betala en avgift till brottsofferfonden.

