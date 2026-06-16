Larm om båtolycka i Vallhamn – Segelbåt tar in vatten

Räddningstjänsten larmades på tisdagskvällen till Wallhamns marina på Tjörn efter uppgifter om en båtolycka.
Larmet kom vid klockan 21.31.
Det rör sig om en segelbåt som tar in vatten och riskerar att sjunka. Båten uppges ligga vid bryggorna.
Inga personskador har rapporterats och ingen ambulans är larmad.
Olyckan har inträffat på kommunalt vatten och ärendet hanteras därför av räddningstjänsten. Även Sjöräddningssällskapet Stenungsund har larmats till platsen.
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