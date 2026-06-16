Frontalkollision i korsning – Två personer till sjukhus

En trafikolycka med flera fordon har inträffat på länsväg 770 nära gamla mejeriet och Orust Återbruk på Orust. Två bilar ska ha frontalkolliderat.

Larmet kom vid klockan 16.28. Positionen på larmet är satt till korsningen vid gamla mejeriet och Orust Återbruk.

-Det ska vara förare till två bilar som har kolliderat vid en korsning, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Räddningstjänsten har larmats till platsen tillsammans med ambulans och polis.

Det ska handla om en frontalkollision där en bil ligger i diket och den andra är kvar på vägen.

Två personer åker med ambulans till sjukhus för kontroll och av okända skador.

Vägen är avstängd under räddningsarbetet.