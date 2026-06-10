Byggmax öppnar åter i Stenungsund efter skredet – Datum spikat

Efter närmare tre års stängning öppnar Byggmax åter sin butik i Stenungsund. Butiken har varit stängd sedan kredet vid E6 i september 2023 – men den 25 juni klockan 10 slår man upp portarna igen ”10 meter längre bort än vanligt”.

Text: Mikael Berglund Dela

Under våren har man kunnat se Byggmax något kaxiga skyltar från motorvägen ”Öppnar igen sommaren 2026 – 10 meter längre bort än vanligt”. Att Byggmax skulle öppna i sommar är något NYHETERsto tidigare kunnat berätta, men nu är datum spikat, som man säger i branschen inom bygghandel.

Återöppningen firas den 25–26 juni med aktiviteter, give aways och festligheter.

– Det känns otroligt roligt att vi äntligen är tillbaka. Vi vet att många har saknat möjligheten att handla byggmaterial lokalt och få mycket bygg för pengarna. Nu ser vi fram emot att välkomna både gamla och nya kunder till butiken igen, säger Charlotte Westerlind, regionchef på Byggmax i ett pressmeddelande.

Ny golvavdelning och drive-in-gård

Inför återöppningen har butiken uppdaterats med en ny golvavdelning och flera nyheter i sortimentet.

Den välkända drive-in-gården finns också kvar, vilket gör det möjligt för kunderna att snabbt och smidigt handla byggmaterial.

– Just nu fyller vi på med produkter och får den sista inredningen på plats. Det är väldigt roligt att se hur butiken tar form och vi ser fram emot att snart få välkomna kunderna tillbaka, säger Charlotte Westerlind.