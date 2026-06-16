Larm om drunkningstillbud på Käringön – Ambulanshelikoptern på plats

Orust
Ambulanshelikoptern. Foto: NYHETERsto

Räddningstjänsten larmades på tisdagskvällen till ett drunkningstillbud på Käringön.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 16 juni 2026 19:06 | Uppdaterad: 16 juni 2026 20:25

Larmet kom vid klockan 19.03.

Räddningstjänst från Ellös samt ambulans har larmats till platsen. Även ambulanshelikoptern är larmade.

-Det är någon som uppger sig se en person i vattnet vid Skeppers hamn, oklara omständigheter, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Händelsen rubriceras som sjukdomsfall.

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