Tjörnbo döms efter spark mot kvinna

En man i övre tonåren från Tjörn har dömts för ringa misshandel efter en händelse i januari i år.

Enligt Uddevalla tingsrätt sparkade mannen en kvinna på benet, vilket orsakade smärta och rodnad. Händelsen inträffade i januari 2026 i en kommun utanför vårt område.

Erkände gärningen

Mannen erkände misshandeln och tingsrätten bedömer att erkännandet stöds av övrig utredning, bland annat övervakningsfilm och fotografier.

Brottet bedöms som ringa misshandel.

Döms till dagsböter

Påföljden blir 50 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 500 kronor. Domstolen har tagit hänsyn till mannens ungdom vid straffmätningen.

Han ska även betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Skadeståndskrav avslås

Kvinnan begärde 10 000 kronor i skadestånd för kränkning.

Tingsrätten avslår dock kravet och konstaterar att ringa misshandel normalt inte ger rätt till kränkningsersättning om det inte finns särskilda omständigheter. Några sådana ansågs inte finnas i det här fallet.