Arbetsplatsolycka i Vallhamn – Man förd till sjukhus

Tjörn
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En man i 65-årsåldern skadades på tisdagseftermiddagen i samband med en arbetsplatsolycka i Vallhamn på Tjörn.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 16 juni 2026 19:36

Larmet kom vid klockan 16.54.

Mannen ha klämt en underarm i eller vid en truck och fördes med ambulans till sjukhus för kontroll och vård. Det finns i nuläget inga närmare uppgifter om mannens skadeläge.

Polis åkte till platsen för att dokumentera ta uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande arbetsplatsolycka.

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