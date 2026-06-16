Arbetsplatsolycka i Vallhamn – Man förd till sjukhus

En man i 65-årsåldern skadades på tisdagseftermiddagen i samband med en arbetsplatsolycka i Vallhamn på Tjörn.
Larmet kom vid klockan 16.54.
Mannen ha klämt en underarm i eller vid en truck och fördes med ambulans till sjukhus för kontroll och vård. Det finns i nuläget inga närmare uppgifter om mannens skadeläge.
Polis åkte till platsen för att dokumentera ta uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande arbetsplatsolycka.
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