Efter ovädret Dave – Nu ser kommunerna över skadorna

Efter stormen Daves framfart under helgen pågår nu ett omfattande arbete i våra tre kommuner med att få en överblick av skadorna och åtgärda konsekvenserna, samtidigt som man skickat med uppmaning till invånarna att vara försiktiga.

Under påskhelgen drog stormbyar med orkanstyrka in över området och lämnade efter sig nedfallna träd, skador på byggnader och störningar i både trafik och elförsörjning.

I Stenungsund uppger kommunen att man klarade stormen relativt väl, men att flera skador ändå har noterats. Det handlar bland annat om nedfallna träd över vägar, skador i utemiljöer och påverkan på fastigheter. På flera platser har träd fallit i närheten av byggnader och i vissa fall orsakat skador. Arbetet fortsätter nu med att röja vägar, säkra områden och återställa det som förstörts.

På Tjörn är skadorna omfattande, särskilt i natur- och friluftsområden. Kommunen varnar för att det i nuläget är farligt att vistas på vandringsleder. Flera träd har fallit och det finns både rotvältor och så kallade riskträd som kan falla i efterhand. Röjningsarbetet väntas ta tid och allmänheten uppmanas att undvika skogsområden tills vidare.

På Orust handlar insatserna främst om att hantera nedfallna träd och säkra skogsområden. Kommunen varnar för att det fortfarande finns stor risk i skog och mark där träd kan falla i efterhand. Arbetet pågår med att rensa upp och minska riskerna för allmänheten.

Nedfallna träd och lösa föremål

Under stormen hanterade räddningstjänsten ett stort antal larm kopplade till nedfallna träd, lösa föremål och andra faror i utemiljön. Även trafiken påverkades när vägar blockerades av träd och skräp.

Nu fortsätter arbetet i hela STO-området med att återställa skador och skapa säkrare miljöer efter en av de kraftigaste stormarna som drabbat området på länge.