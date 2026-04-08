Larm om terrängbrand i Kyrkenorum

På onsdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten om en befarad terrängbrand i Kyrkenorum.
Larmet om brand i terrängen nära Praktbaggevägen kom klockan 17:23. Räddningstjänsten har larmats till platsen för att undersöka området.
-Räddningstjänsten har kommit fram till platsen och möts av öppna lågor i skogsområdet, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.
Vad som orsakat branden är inte bekräftat men uppgifter från platsen talar om att fyrverkeri kan vara orsaken.
-Det var en mindre brand i en slänt men vi klarade oss med de resurser vi skickade och man är nu på väg tillbaka, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
Efter stormen under helgen råder samtidigt en ökad risk för bränder i naturen. Kraftiga vindar har torkat upp fjolårsgräset, vilket gör att det lätt kan fatta eld och sprida sig snabbt.
Foto: Williot Bryngelsson
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
redaktionen@nyhetersto.se