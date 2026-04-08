Larm om terrängbrand i Kyrkenorum

På onsdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten om en befarad terrängbrand i Kyrkenorum.

Larmet om brand i terrängen nära Praktbaggevägen kom klockan 17:23. Räddningstjänsten har larmats till platsen för att undersöka området.

-Räddningstjänsten har kommit fram till platsen och möts av öppna lågor i skogsområdet, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.

Vad som orsakat branden är inte bekräftat men uppgifter från platsen talar om att fyrverkeri kan vara orsaken.

-Det var en mindre brand i en slänt men vi klarade oss med de resurser vi skickade och man är nu på väg tillbaka, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

Efter stormen under helgen råder samtidigt en ökad risk för bränder i naturen. Kraftiga vindar har torkat upp fjolårsgräset, vilket gör att det lätt kan fatta eld och sprida sig snabbt.

