Kastade krukväxter och krossade ruta på Harrys – Döms efter bråk utanför krogen

En man i 20-årsåldern döms efter ett bråk utanför Harrys i centrala Stenungsund där både blomkrukor kastades och fönster krossades.
Det var i augusti 2025 som bråket urartade. I samband med tumultet ska mannen ha tagit två krukväxter och kastade dem – varpå en glasruta till restaurangen krossades.
Mannen uppgav att han inte minns händelsen på grund av alkoholpåverkan. Trots det bedöms det vara styrkt att det var han som orsakade skadorna.
Rätten anser att mannen måste ha förstått risken att glasrutan skulle gå sönder när han kastade föremålen med kraft, och att han ändå agerade.
Påföljden blir skyddstillsyn.
Mannen ska även betala skadestånd till restaurangens ägare på totalt 11 890 kronor samt en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.
Denna nyhet kan Du läsa helt utan kostnad
- Våra lokala nyheter är alltid utan betalvägg!
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
Rättelse - Medieetik - Tipsa oss!
Vad händer i din närhet? Tipsa oss!
Tipsa oss om händelser/blåljus - redaktionen@nyhetersto.se eller via formuläret nedan. Tänk på att tips är en färskvara.