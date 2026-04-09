Kastade krukväxter och krossade ruta på Harrys – Döms efter bråk utanför krogen

En man i 20-årsåldern döms efter ett bråk utanför Harrys i centrala Stenungsund där både blomkrukor kastades och fönster krossades.

Det var i augusti 2025 som bråket urartade. I samband med tumultet ska mannen ha tagit två krukväxter och kastade dem – varpå en glasruta till restaurangen krossades.

Mannen uppgav att han inte minns händelsen på grund av alkoholpåverkan. Trots det bedöms det vara styrkt att det var han som orsakade skadorna.

Rätten anser att mannen måste ha förstått risken att glasrutan skulle gå sönder när han kastade föremålen med kraft, och att han ändå agerade.

Påföljden blir skyddstillsyn.

Mannen ska även betala skadestånd till restaurangens ägare på totalt 11 890 kronor samt en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.