Larm om knivman – En person gripen

På lördagseftermiddagen larmades polisen om ett bråk i en bostad i centrala Stenungsund där en person ska ha lämnat platsen med ett tillhygge.
Larmet kom klockan 15:53.
– Vi larmades till en bostad i centrala Stenungsund om någon form av bråk. En man ska ha lämnat platsen med någon form av tillhygge, uppger Christian Brattgård, Polisens presstalesperson.
Enligt uppgift till NYHETERsto ska tillhygget i detta fall vara en kniv.
Polisen sökte i området med flera patruller och drönare. En person kunde senare säkras i närområdet av polis.
Ingen ska ha kommit till skada men Mennen tas med till sjukhus för kontroll.
– I nuläget har vi ingen brottsrubricering, säger Christian Brattgård.
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
