Larm om knivman – En person gripen

På lördagseftermiddagen larmades polisen om ett bråk i en bostad i centrala Stenungsund där en person ska ha lämnat platsen med ett tillhygge.

Larmet kom klockan 15:53.

– Vi larmades till en bostad i centrala Stenungsund om någon form av bråk. En man ska ha lämnat platsen med någon form av tillhygge, uppger Christian Brattgård, Polisens presstalesperson.

Enligt uppgift till NYHETERsto ska tillhygget i detta fall vara en kniv.

Polisen sökte i området med flera patruller och drönare. En person kunde senare säkras i närområdet av polis.

Ingen ska ha kommit till skada men Mennen tas med till sjukhus för kontroll.

– I nuläget har vi ingen brottsrubricering, säger Christian Brattgård.