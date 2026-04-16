Hamnens dag i helgen – Tredje året i rad

Hamnens dag och båtloppis är tillbaka i Stenungsund – för tredje året i rad. På lördag den 18 april bjuds det återigen in till aktiviteter i gästhamnen.

Evenemanget pågår mellan klockan 11 och 14 och har tidigare år lockat många besökare. Precis som tidigare satsas det på en blandning av aktiviteter för både stora och små, med tydlig koppling till havet och livet i hamnen.

Under dagen arrangerar Stenungsunds segelsällskap “Prova på segling” för den som vill testa på att komma ut på vattnet. Strandstädarna finns på plats och berättar om sitt arbete, samtidigt som Sjöräddningen visar upp sin nya stora båt.

På land finns även Räddningstjänsten som visar upp sina fordon – och för den nyfikne kan det finnas möjlighet att kliva in i förarhytten. Restaurang Solliden, granne till gästhamnen håller öppet men är även på plats och serverar fika under dagen.

Båtloppisen är en återkommande del av evenemanget där besökare kan fynda marina tillbehör och utrustning.

Tidigare år har Hamnens dag varit ett uppskattat inslag i Stenungsund, med god uppslutning och aktiviteter för hela familjen. Förhoppningen är att årets upplaga ska locka minst lika många besökare.

