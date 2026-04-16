Bränd mat på spisen – Räddningstjänsten vinkades in

En misstänkt brand i ett flerfamiljshus på Hasselbacken i Stenungsund visade sig vara bränd mat på spisen.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 16 april 2026 16:15

Det var strax efter klockan 15 på torsdagseftermiddagen som räddningstjänsten uppmärksammades på händelsen – inte via larm till 112, utan när de befann sig ute på orientering i området. Under en sådan körning kontrollerar man vägar och framkomlighet inför framtida insatser.

En person på plats vinkade in räddningstjänsten efter att ha känt röklukt från fastigheten.

– Det var någon som kände röklukt från misstänkt brand i ett flerfamiljshus på Hasselbacken och vinkade in oss, uppger ledningscentralen.

Misslyckad matlagning

Röken kunde snabbt lokaliseras till en lägenhet där matlagning gått fel och bränts vid på spisen. Någon brand hade inte uppstått och inga personer skadades.

Vad för mat som skulle tillagas är inte känt.

