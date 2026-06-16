JUST NU: Mopedist påkörd av bil – Bilist lämnade platsen

En trafikolycka har inträffat på väg 740 mellan Hogen och Utgård på Orust, i höjd med ridklubben. En mopedist ska ha blivit påkörd av en bil. Bilen lämnade därefter platsen.
Larmet kom in till räddningstjänsten klockan 13:28, men ska ha skett tidigare.
Mopedföraren ska ha blivit touchad av en passerande bil uppges ha ont i ett ben. Räddningstjänst, polis och ambulans är på plats.
Trafiken avstängd i båda riktningar under räddningsarbetet.
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