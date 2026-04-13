Körde utan körkort och påverkad av narkotika

En man i 35-årsåldern från Stenungsund döms efter att ha kört bil utan körkort och under påverkan av narkotika. Mannen döms även för brott mot knivlagen.

Det var i januari 2026 som mannen stoppades i centrala Stenungsund. Mannen stoppades efter att ha kört personbil utan behörighet, trots att han tidigare dömts för liknande brott.

Vid kontroll visade det sig att han använt narkotikaklassade preparat, bland annat kokain, tramadol och cannabis. Han hade även använt narkotika kort tid innan körningen.

I samband med kontrollen hade mannen en fällkniv i bilen. Han uppgav att kniven använts i samband med arbete på bilen, men bedömningen blir att innehavet inte varit befogat.

Mannen har erkänt gärningarna.

Påföljden blir 160 dagsböter á 50 kronor, totalt 8 000 kronor. Han ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden samt ersätta staten för provtagning och analys med 2 600 kronor.

Den kniv som togs i beslag förverkas.