Körde utan körkort och påverkad av narkotika

En man i 35-årsåldern från Stenungsund döms efter att ha kört bil utan körkort och under påverkan av narkotika. Mannen döms även för brott mot knivlagen.
Det var i januari 2026 som mannen stoppades i centrala Stenungsund. Mannen stoppades efter att ha kört personbil utan behörighet, trots att han tidigare dömts för liknande brott.
Vid kontroll visade det sig att han använt narkotikaklassade preparat, bland annat kokain, tramadol och cannabis. Han hade även använt narkotika kort tid innan körningen.
I samband med kontrollen hade mannen en fällkniv i bilen. Han uppgav att kniven använts i samband med arbete på bilen, men bedömningen blir att innehavet inte varit befogat.
Mannen har erkänt gärningarna.
Påföljden blir 160 dagsböter á 50 kronor, totalt 8 000 kronor. Han ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden samt ersätta staten för provtagning och analys med 2 600 kronor.
Den kniv som togs i beslag förverkas.
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
