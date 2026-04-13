Underhållsarbete – Gångbro och järnvägsöverfart stängs

Flera planerade underhållsarbeten kommer att påverka framkomligheten i Stenungsund den kommande tiden. Det handlar om gångbron över järnvägen vid stationen och plankorsningen vid Industrivägen.
Närmast i tid är arbete vid gångbron i centrala Stenungsund. Arbetet pågår under vecka 17 till 22, det vill säga från den 20 april till den 29 maj 2026. Under den perioden hänvisas gående och cyklister till gångpassagen vid ICA Kvantum eller via Doterödsvägen och Göteborgsvägen.
Senare under månaden påverkas även trafiken vid järnvägsöverfarten vid Industrivägen. Överfarten kommer att stängas av under natten mellan den 28 och 29 april, från klockan 20:00 till 06:00.
Under avstängningen hänvisas trafiken via Doterödsvägen och Göteborgsvägen.
Arbetena kan innebära viss påverkan på framkomligheten. Trafikanter och gående uppmanas att vara uppmärksamma på skyltning och välja alternativa vägar.
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
