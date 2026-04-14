Knivman i Stenungsund begärs häktad – Misstänks för flera grova brott

Mannen som greps efter larmet om en knivbeväpnad person i centrala Stenungsund i helgen begärs nu häktad, misstänkt för flera grova brott.

Det var på lördagseftermiddagen som polisen larmades till en bostad i centrala Stenungsund efter uppgifter om bråk. En person ska då ha lämnat platsen med ett tillhygge. Efter en större polisinsats med flera patruller och drönare kunde en man gripas.

Nu misstänks mannen, som är i 40-årsåldern och bosatt i Stenungsund, för flera brott kopplade till händelsen. Det handlar om grovt olaga hot, grovt hemfridsbrott, grov skadegörelse, skadegörelse samt brott mot knivlagen, grovt brott.

Åklagaren anser att mannen bör häktas på sannolika skäl misstänkt för brotten. Som skäl anges bland annat risk för att han annars fortsätter begå brott eller försvårar utredningen.