Knivman i Stenungsund begärs häktad – Misstänks för flera grova brott

Mannen som greps efter larmet om en knivbeväpnad person i centrala Stenungsund i helgen begärs nu häktad, misstänkt för flera grova brott.
Det var på lördagseftermiddagen som polisen larmades till en bostad i centrala Stenungsund efter uppgifter om bråk. En person ska då ha lämnat platsen med ett tillhygge. Efter en större polisinsats med flera patruller och drönare kunde en man gripas.
Nu misstänks mannen, som är i 40-årsåldern och bosatt i Stenungsund, för flera brott kopplade till händelsen. Det handlar om grovt olaga hot, grovt hemfridsbrott, grov skadegörelse, skadegörelse samt brott mot knivlagen, grovt brott.
Åklagaren anser att mannen bör häktas på sannolika skäl misstänkt för brotten. Som skäl anges bland annat risk för att han annars fortsätter begå brott eller försvårar utredningen.
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
