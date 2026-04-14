Kommunen agerar efter att politiskt föremål i kommunbil – ”Ett enskilt fall”

-

Stenungsunds kommun har uppmärksammats efter ett inlägg i sociala medier där ett politiskt föremål synts i en kommunal tjänstebil.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 14 april 2026 13:02 | Uppdaterad: 14 april 2026 13:03

Enligt kommunen rör det sig om ett enskilt fall.

Händelsen har hanterats internt och föremålet har tagits bort. Berörd verksamhet har informerats och fått ett förtydligande kring vad som gäller.

-Kommunen betonar att verksamheten ska vara politiskt neutral. Det innebär att politiska budskap eller symboler inte får förekomma i tjänsten eller i kommunens fordon, skriver kommunen på sin hemsida.

Kommunen ser allvarligt på händelsen och uppger att åtgärder har vidtagits för att säkerställa att riktlinjerna följs framöver.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser kan informationen vara preliminär och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS

dackcenterstorahoga.seFacebook Instagram

Top