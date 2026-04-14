Kommunen agerar efter att politiskt föremål i kommunbil – ”Ett enskilt fall”

Stenungsunds kommun har uppmärksammats efter ett inlägg i sociala medier där ett politiskt föremål synts i en kommunal tjänstebil.

Text: Mikael Berglund

Enligt kommunen rör det sig om ett enskilt fall.

Händelsen har hanterats internt och föremålet har tagits bort. Berörd verksamhet har informerats och fått ett förtydligande kring vad som gäller.

-Kommunen betonar att verksamheten ska vara politiskt neutral. Det innebär att politiska budskap eller symboler inte får förekomma i tjänsten eller i kommunens fordon, skriver kommunen på sin hemsida.

Kommunen ser allvarligt på händelsen och uppger att åtgärder har vidtagits för att säkerställa att riktlinjerna följs framöver.