Man åtalas efter bråk – Hot, misshandel och skadegörelse

En man i 40-årsåldern från STO-området åtalas efter en händelse i ett samhälle utanför Stenungsund sommaren 2025 där flera personer ska ha utsatts för hot och våld.

Det var i augusti förra året som mannen, enligt åtal som lämnats in till Uddevalla tingsrätts – ska ha gått till angrepp mot en personbil vid en bostad. Enligt uppgifterna slog han sönder framrutan på bilen och orsakade skador av ett inte obetydligt värde.

I samband med händelsen ska mannen även ha uttalat hot om att döda flera personer som befann sig i eller i anslutning till bilen. Hoten bedöms ha varit av sådan karaktär att de utsatta kunde känna allvarlig rädsla för sin säkerhet.

Vidare misstänks mannen ha angripit en av personerna genom att dra i dennes kläder och trycka en underarm mot halsen, vilket orsakat smärta och synliga märken.

Mannen nekar till brott.

I samband med händelsen krävs mannen nu också på skadestånd. Bilägaren begär ersättning på totalt 3 168 kronor för bärgning och självrisk. En annan målsägande kräver 11 800 kronor i ersättning, varav 10 000 kronor avser kränkning, 800 kronor sveda och värk samt 1 000 kronor för förlorad inkomst.