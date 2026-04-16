Molekyl X – Kluriga utmaningar på Stenungstorg med Molekylverkstan

En ny tillfällig aktivitet tar plats på Stenungstorg – där matematik möter problemlösning i en escape-liknande upplevelse för unga – och premiär är det i eftermiddag.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 16 april 2026 14:30 | Uppdaterad: 16 april 2026 13:43

Det är Molekylverkstan erbjuder konceptet Molekyl X för högstadie- och gymnasieelever. Aktiviteten genomförs på torsdagar mellan klockan 15.00 och 16.45 i en lokal mittemot Normal på innetorget.

Upplägget bygger på att deltagarna tillsammans löser matematiska gåtor och kluriga problem för att ta sig vidare steg för steg. Fokus ligger på logiskt tänkande, samarbete och kreativ problemlösning.

Aktiviteten riktar sig både till den som redan gillar matematik och till den som vill testa något nytt och utmanande i ett mer lekfullt format.

Ingen föranmälan krävs.

