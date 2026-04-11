Polisen varning efter ökade stölder av hybridbatterier

Polisen går nu ut med en varning efter ett ökat antal stölder av så kallade högvoltsbatterier i hybridbilar – och det är ett märke som sticker ut.
Under kort tid har många anmälningar kommit in, framför allt från områden kring Göteborg och Borås. Enligt polisen rör det sig särskilt om Toyota-bilar, men även andra hybridbilar har drabbats.
Stölderna innebär att fordonen utsätts för omfattande ingrepp, där batterier plockas ut – något som kan bli både kostsamt och tidskrävande att åtgärda.
Polisen uppmanar nu ägare av hybridbilar att vara extra uppmärksamma.
-Om möjligt bör bilen parkeras i garage eller på väl upplysta platser. Det är också viktigt att se till att bilen är låst och larmad, skriver polisen på sin hemsida.
För den som har tillgång till en bilapp rekommenderas att hålla koll på eventuella felmeddelanden, till exempel om bilen skulle vara olåst eller om en dörr öppnats.
Vid pågående brott ska man alltid ringa 112. Har man tips eller vill göra en anmälan hänvisas man till polisens kontaktcenter 114 14 eller via polisens hemsida.
