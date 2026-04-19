Udda trafikrapporten – Soffa på vägen

Ett något ovanlig trafikmeddelande gick ut till trafikanter i Stenungsund under söndagen – en soffa låg på vägbanan i centrala Stenungsund.
Det var klockan 12.20 som Trafikverket fick in uppgifter om att en soffa låg på vägen vid Södra Nösnäsmotet, i korsningen Ucklumsvägen vid järnvägsövergången.
Hur soffan hamnat där är oklart, men den ska ha legat mitt i körbanan och utgjort ett trafikhinder.
Trafikverket har skickat ut entreprenör som tar hand om föremålet.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.