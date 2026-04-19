Udda trafikrapporten – Soffa på vägen

Ett något ovanlig trafikmeddelande gick ut till trafikanter i Stenungsund under söndagen – en soffa låg på vägbanan i centrala Stenungsund.

Det var klockan 12.20 som Trafikverket fick in uppgifter om att en soffa låg på vägen vid Södra Nösnäsmotet, i korsningen Ucklumsvägen vid järnvägsövergången.

Hur soffan hamnat där är oklart, men den ska ha legat mitt i körbanan och utgjort ett trafik­hinder.

Trafikverket har skickat ut entreprenör som tar hand om föremålet.