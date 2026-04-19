Årets förening 2026: Stenungsunds Hockeyförening

Stenungsunds Hockeyförening har utsetts till årets förening 2026 av Välfärdsutskottet, efter insatser för både folkhälsa och integration i kommunen.

Utmärkelsen delades ut den 15 april och går till en förening som gjort betydande insatser lokalt. I motiveringen lyfts föreningens långsiktiga arbete med att utveckla spelare som nått framgångar både nationellt och internationellt.

Samtidigt uppmärksammas föreningens satsning på att bredda verksamheten. Genom laget Queens har man lyckats nå en ny målgrupp – från ett fåtal deltagare till över 50 tjejer som idag tränar i rinken.

Bild: Stenungsunds Hockeyförening.

I motiveringen framhålls också att föreningen under många år engagerat unga i Stenungsund och fortsatt utvecklas för att nå ännu fler.

– Vi är väldigt stolta och glada för utmärkelsen! Det är ett tecken på att det vi tror på är bra och vi blir ännu mer motiverade att utveckla oss som förening framåt. Förutom utmärkelsen så betyder det ekonomiska bidraget mycket för oss. Detta är ett pris för alla medlemmar i föreningen. Tack!, säger Magnus Tummalid, ordförande i Stenungsunds Hockeyförening till kommunens hemsida.

Motivering lyder:

”Årets förening 2026 har under sina år fostrat spelare som når stora framgångar både i landslag och i klubbar innanför och utanför Sveriges gränser. De senaste åren har föreningen breddat sin verksamhet för att locka en för föreningen ny målgrupp. Föreningen har idogt arbetat utan att ge upp och lyckats växa sin nya målgrupp från några enstaka personer till att idag ha över 50 tjejer som nu tränar i rinken.

Det är med stor glädje vi tilldelar föreningen Stenungsunds Hockeyförening utmärkelsen årets förening 2026. För att under många år engagerat Stenungsunds unga, och nu också engagerar ännu fler tack vara föreningens satsning på laget Queens.”

I samband med utmärkelsen tilldelas föreningen 20 000 kronor.

Priset kommer att delas ut i Kulturhusparken i Stenungsund på nationaldagen.