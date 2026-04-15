Biljettpriserna inom Västtrafik höjs – Börjar gälla i juni

-

Västtrafik förändrar sina biljettpriser från och med den 9 juni, något som påverkar resenärer i hela Västra Götaland – inklusive STO-området.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 15 april 2026 11:00 | Uppdaterad: 15 april 2026 10:50

Politikerna i Västra Götalandsregionen har beslutat att höja biljettpriserna i kollektivtrafiken med 3 procent. Västtrafik uppger samtidigt att förändringarna görs för att anpassa priserna efter kostnadsutvecklingen och samtidigt behålla ett hållbart kollektivtrafiksystem.

Förändringarna innebär justeringar av både enkelbiljetter och periodbiljetter. Priserna baseras fortsatt på zoner (A, B och C), där kostnaden ökar ju fler zoner man reser i.

En enkelbiljett i en zon ligger idag från cirka 37 kronor för vuxen, medan längre resor över flera zoner kostar mer.

Samtidigt justeras även priserna för periodbiljetter, som används av många pendlare i regionen.

Exempel på prisnivåer för periodbiljetter (30 dagar):

ZonVuxenUngdom
En zon (A, B eller C)860 kr645 kr
Två zoner (AB eller BC)1 295 kr970 kr
Tre zoner (ABC)1 980 kr1 485 kr

Även enkelbiljetter påverkas:

ZonVuxenUngdom
En zon37 kr28 kr
Två zoner74 kr56 kr
Tre zoner111 kr84 kr

Prismodellen med zoner ligger fast och innebär att resenärer i STO-området ofta reser över flera zoner, exempelvis vid pendling mot Göteborg.

De nya priserna börjar gälla den 9 juni 2026.

Hela prislistan och mer information finns på Västtrafiks hemsida.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS

tmchiptuning.comFacebook Instagram YouTube

Top