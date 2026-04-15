Biljettpriserna inom Västtrafik höjs – Börjar gälla i juni

Västtrafik förändrar sina biljettpriser från och med den 9 juni, något som påverkar resenärer i hela Västra Götaland – inklusive STO-området.

Text: Mikael Berglund

Politikerna i Västra Götalandsregionen har beslutat att höja biljettpriserna i kollektivtrafiken med 3 procent. Västtrafik uppger samtidigt att förändringarna görs för att anpassa priserna efter kostnadsutvecklingen och samtidigt behålla ett hållbart kollektivtrafiksystem.

Förändringarna innebär justeringar av både enkelbiljetter och periodbiljetter. Priserna baseras fortsatt på zoner (A, B och C), där kostnaden ökar ju fler zoner man reser i.

En enkelbiljett i en zon ligger idag från cirka 37 kronor för vuxen, medan längre resor över flera zoner kostar mer.

Samtidigt justeras även priserna för periodbiljetter, som används av många pendlare i regionen.

Exempel på prisnivåer för periodbiljetter (30 dagar):

Zon Vuxen Ungdom En zon (A, B eller C) 860 kr 645 kr Två zoner (AB eller BC) 1 295 kr 970 kr Tre zoner (ABC) 1 980 kr 1 485 kr

Även enkelbiljetter påverkas:

Zon Vuxen Ungdom En zon 37 kr 28 kr Två zoner 74 kr 56 kr Tre zoner 111 kr 84 kr

Prismodellen med zoner ligger fast och innebär att resenärer i STO-området ofta reser över flera zoner, exempelvis vid pendling mot Göteborg.

De nya priserna börjar gälla den 9 juni 2026.

