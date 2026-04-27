Gräsbrand i Häggvall – Misstanke om brott

En gräsbrand upptäcktes ut på måndagseftermiddagen i Häggvall på Tjörn. Efter händelsen är en anmälan skriven.
Larmet kom klockan 14.13.
Branden ska ha varit mellan 150 och 200 kvadratmeter stor i området mellan skolan och Länsväg 160.
Enligt uppgifter hade det brunnit både i gräs och i träd.
Branden kunde snabbt släckas och räddningstjänsten vattnade av området för att förhindra att det skulle blossa upp igen.
-Det har upprättats en anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet, säger Johan Håkansson, Polisens presstalesperson.
Man vet orsaken till branden?
-Man har i alla fall anträffat något som har med händelsen att göra och som gör att man inte misstänker att brand inte har startat av sig själv.
