Gräsbrand i Häggvall – Misstanke om brott

En gräsbrand upptäcktes ut på måndagseftermiddagen i Häggvall på Tjörn. Efter händelsen är en anmälan skriven.

Larmet kom klockan 14.13.

Branden ska ha varit mellan 150 och 200 kvadratmeter stor i området mellan skolan och Länsväg 160.

Enligt uppgifter hade det brunnit både i gräs och i träd.

Branden kunde snabbt släckas och räddningstjänsten vattnade av området för att förhindra att det skulle blossa upp igen.

-Det har upprättats en anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet, säger Johan Håkansson, Polisens presstalesperson.

Man vet orsaken till branden?

-Man har i alla fall anträffat något som har med händelsen att göra och som gör att man inte misstänker att brand inte har startat av sig själv.