Bil körde in i garage – En person till sjukhus

Räddningstjänst och polis larmades på onsdagen till Rönnäng efter uppgifter om ett rökfyllt garage, detta efter att förare till en bil kört in i ett garage. Föraren fördes senare till sjukhus.

Larmet kom in vid 10-tiden på onsdagen. En personbil hade i samband med att den skulle backas ut kört in i en vägg och blivit stående.

-Bilen var en automat och föraren har fått in drive istället för reverse, säger Herman Egelström, stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

I samband med händelsen uppstod rökutveckling, troligen från bränt gummi.

Grannar fanns på plats och hjälpte till innan räddningstjänsten anlände.

Föraren fördes med ambulans till sjukhus med okända skador. Personen var vaken vid avfärd.

Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen.

