Larm om brand i terrängen vid Kvarnberget

Räddningstjänsten larmades på måndagskvällen om brand i terrängen på Kvarnberget i centrala Stenungsund.
Larmet kom klockan 18.10.
Branden är av mindre omfattning. Räddningstjänst är på plats.
