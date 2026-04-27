Narkotikasök och trafikkontroll vid Hallernaskolan

Polisen var på plats vid Hallernaskolan i Stenungsund under måndagen för att genomföra narkotikasök samt trafik- och fordonskontroll.
Under besöket genomfördes ett så kallat hundsök i skolans lokaler. Det innebär att polis med särskilt utbildad hund söker igenom utvalda delar av skolan, som skåp och närliggande områden, i syfte att upptäcka narkotika.
Någon narkotika påträffades inte.
Utanför skolan genomfördes även trafikkontroller.
Flera A-traktorer kontrollerades och i ett fall blev det krav på ny registreringsbesiktning då fordonet bedömdes som felkonstruerat.
Polisen genomförde också en hastighetskontroll på 30-sträckan i anslutning till skolan. Två förare rapporterades för hastighetsöverträdelser, medan majoriteten höll hastigheten.
Besöker skolor regelbundet
Besöket är en del av polisens återkommande arbete tillsammans med skolor i området, där man regelbundet genomför kontroller i samråd med skolledning.
