Narkotikasök och trafikkontroll vid Hallernaskolan

Polisen var på plats vid Hallernaskolan i Stenungsund under måndagen för att genomföra narkotikasök samt trafik- och fordonskontroll.

Under besöket genomfördes ett så kallat hundsök i skolans lokaler. Det innebär att polis med särskilt utbildad hund söker igenom utvalda delar av skolan, som skåp och närliggande områden, i syfte att upptäcka narkotika.

Någon narkotika påträffades inte.

Utanför skolan genomfördes även trafikkontroller.

Flera A-traktorer kontrollerades och i ett fall blev det krav på ny registreringsbesiktning då fordonet bedömdes som felkonstruerat.

Polisen genomförde också en hastighetskontroll på 30-sträckan i anslutning till skolan. Två förare rapporterades för hastighetsöverträdelser, medan majoriteten höll hastigheten.

Besöker skolor regelbundet

Besöket är en del av polisens återkommande arbete tillsammans med skolor i området, där man regelbundet genomför kontroller i samråd med skolledning.