Körde utan körkort med narkotika i kroppen – ”Blev bjuden på en cigg”

En man i 45-årsåldern stoppades efter en bilfärd i Spekeröd i Stenungsunds kommun där han både saknade körkort och hade narkotika i kroppen, något han säger sig vara ovetande om men vidgår att han blev bjuden på en cigarett tidigare.

Det var i april 2024 som mannen kontrollerades på Länsväg 650. Vid kontrollen framkom att han saknade körkort och senare visade provtagning att han hade THC – den aktiva substansen i cannabis – i blodet.

Mannen har erkänt att han körde bilen men nekat till att medvetet ha använt narkotika.

Han uppgav att han kan ha fått i sig ämnet via en cigarett som han blivit bjuden på, utan att veta om innehållet.

Tingsrätten bedömer dock att förklaringen är osannolik och inte tillräcklig. Det anses bevisat att han använt narkotika och därefter kört bil.

Körningen bedöms som grov eftersom mannen tidigare dömts för liknande brott.

Påföljden blir 70 dagsböter á 390 kronor, totalt 27 300 kronor. Han ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden samt ersätta kostnader för provtagning och analys.